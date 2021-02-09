Süt üreticileri köy okuluna tablet bağışında bulundu

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) ihtiyaç sahibi öğrenciler için merkeze bağlı Büyükdöllük köyündeki ilkokula tablet bilgisayar bağışında bulundu.

Köy okulu idarecileri ve muhtarlardan gelen talep üzerine harekete geçen birlik yönetimi 19 tablet bilgisayar bağışı yaptı.

SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın da katıldığı törende bilgisayarlar okul idarecilerine teslim etti.

SÜTÜB Başkanı Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplumda farkındalık yaratmak istediklerini belirten Suiçmez, şunları kaydetti:

"Özellikle sivil toplum örgütlerinin topluma karşı duyarlı olmalı. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz. Köy okulunda da olsa şehirdeki bir okulda da olsa devletimiz aynı imkanlarla ulaşmaya çalışıyor.

Ancak bir yıldan beri yaşanan salgın döneminde bir takım aksaklıklar yaşanabiliyor. Biz de bu bağlamda hassas konularda öncülük etmek istedik. Topladığımız bu bağışlarla bu tabletleri okulumuza teslim ediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da yapılan bağıştan dolayı birliğe teşekkür etti.

Devlet ve milletin el ele verdiğini vurgulayan Arpacı, "Hayırseverlerin ve sivil toplum kuruluşların yaptıkları bu bağışlar çok anlamlı. Ben tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu tabletler öğrencilerimize çok destek olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar