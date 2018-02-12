Süt sağarken ölen lise öğrencisinin masası boş kaldı

Arkadaşları boş masaya bir demet gül bıraktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde süt sağarken elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybettiği belirtilen lise öğrencisinin, okulunda büyük hüzün yaşanıyor. İmam Hatip lisesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kelebek'in oturduğu sıraya arkadaşları tarafından bir demet gül bırakıldı.

Nurdağı ilçe kırsalında bulunan Gözlühüyük Mahallesi Sayburun mezrasında oturan ve kendilerine ait ahırda inek besleyen ailesine yardım eden 17 yaşındaki Nurdağı Anadolu İmamhatip Lisesi 11.B. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kelebek, ahırda bulunan inekleri süt sağma makinesi ile süt sağarken, bir den çığlık atmış, ses üzerine ahıra koşan baba H.K. yere yığılan oğlunun haneketsiz yattığını görmüştü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye yetiştirilen Mustafa Ali Kelebek, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

Ölüm nedeni belirlenemedi

Olayın ardından Cumhuriyet savcılığı inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre elektrik çarpması nedeniyle öldüğü tahmin edilen gencin kesin ölüm nedeni henüz tespit edilemedi.Lise öğrencisinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Otopsisi sürdüğü öğrenilen gencin okuduğu Nurdağı Anadolu İmamhatip Lisesinde büyük hüzün hakim. Haberi alınca büyük şok yaşayan arkadaşları ve öğretmenleri, olayın ardından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.Kelebek'in okuduğu 11/B sınıfında sessizlik hakim olurken, arakadaşları ise kelebek'in oturduğu masa ve sıranın üzerine bir demet gül bıraktı. Kelebek'in oturduğu masa ve sırayı boş bırakan arkadaşları,"Mustafa Ali, okulda sessiz sakin, kendi halinde biriydi. Çok mütevazi bir yapısı vardı. Haberi alınca şok olduk, büyük bir üzüntü duyduk" diye konuştu.

Öte yandan Mustafa Ali'nin, hayvancılıkla uğraşan ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle boş zamanlarında sürekli anne ve babasına yardım ettiği öğrenildi.