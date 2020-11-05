Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı

Konya'da bir süt fabrikasının çalışanı, içerisine girdiği kazanda süt banyosu yaptı. Kayıt altına alınan o anların sosyal medya hesabında paylaşılması, skandalı ortaya çıkardı. Olayın ardından açıklamada bulunan Bakanlık, tesisle ilgili denetlemelerin yapılacağını belirtirken, firma ise görüntülerdeki çalışanın işine son verildiğini duyurdu.

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında çekilen skandal görüntüler, sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı. Bir fabrika çalışanın, içerisine girdiği kazanda süt banyosu yaptığı anların yer aldığı görüntüler, insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

YAPTIĞI PAYLAŞIM İLE KENDİNİ ELE VERDİ

Fabrika çalışanının süt banyosu yaptığı o anlar, yine fabrikanın bir başka çalışanı tarafından kayıt altına alınırken, görüntüler, sosyal medya uygulaması olan TikTok üzerinden 'ugurrturgut' isimli bir hesaptan yayınlandı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki toplayan görüntülerin, Konya'da üretim yapan bir süt toplama merkezinde çekildiği ortaya çıktı.

'MARMARA KAZIM' REPLİĞİ

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kazım' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Skandal görüntülerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

O ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Olayın yaşandığı firmadan konuya ilişkin açıklama geldi. Firma, videodaki şahsın iş akdinin iptal edildiğini ve gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."