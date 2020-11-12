Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti
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Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti

12.11.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:34

Türkiye henüz süt toplama merkezindeki süt banyosu görüntülerini unutmamışken bir skandal daha patlak verdi. Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüsü büyük tepki çekti. Görüntüyü çeken kişinin "Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün" dediği duyuldu.

Konya'da süt kazanında süt banyosu skandalı konuşulurken şimdi de TikTok üzerinden paylaşılan yeni bir video sosyal medyada tepki çekti. Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde iddiaya göre çürük, ezilmiş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapılacaktı.

İŞLETME SAHİBİ DE VİDEODA YER ALIYOR

Çürük meyveleri görüntüleyen kişinin de elmaların meyve suyu yapıldığını söylediği duyuluyor. Ayrıca işletme sahibi olduğu iddia edilen kişi de videoda yer alıyor.

"MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN"

Görüntülerde yer alan diyalogda, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.

Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti

ZARARLARI NELER?

Çoğunlukla çürük meyvelerden yapılan meyve suları insan sağlığına zararlı bazı toksinler içerir.

Örneğin elma üzerinde bulunan küfler meyve suyuna uygulanan pastorizasyon işlemi sırasında kaybolsa da bir başka toksin olan mikotoksinler varlığını sürdürmeye devam eder.

Bu toksinin de tat alma duyuları yoluyla anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle çürük meyve ile meyve suyu yapımının insan sağlığına ciddi zararları olan bazı zehirli metobolitlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.

Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti
Haber Yorumları (6)
TALO: bunu kimse gizlemiyor ister içersiniz ister içmezsiniz
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YUSUFCUK: Meyve suları zaten çürüklerden yapılıyor, o marketlerde alıp içtiğiniz meyve suları hep çürüklerden yapılıyor. Ben şeftali toplamaya gitmiştim 2011 yılında mevsimlik olarak bursaya. iyilerini topladıktan sonra yere düşenleri de topladık bunlar meysuya gidecek dendi. Ben toplarken çürük olanları almıyordum ama şef almamımızı söylüyordu.
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FB Lİ: Bu milletin neden kanserden öldüğü çok net anlaşılıyor. Süt ve meyva suyu değil, mümkün olduğunca bütün hazır gıdalardan uzak durulmalı.
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