Susuzluğa dikkat çekmek için Salda'da yürüyecekler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Susuzluğa dikkat çekmek için Salda'da yürüyecekler

23.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:54
Susuzluğa dikkat çekmek için Salda'da yürüyecekler

NASA'nın uzay aracı Perseverance'nin Mars'a yolculuğu, tüm dünyanın dikkatini Burdur'da bulunan Salda Gölü'ne çekti.

NASA'nın uzay aracı Perseverance'nin Mars'a yolculuğu, tüm dünyanın dikkatini Burdur'da bulunan Salda Gölü'ne çekti. Çünkü uzay aracının indiği Jezero Krateri, Salda Gölü'ne benzer nitelikleri nedeniyle NASA tarafından dünyaya şu mesajla duyuruldu: "Jezero Krateri'ne seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye." Salda Gölü, şimdi uluslararası bir moda etkinliğiyle yeniden gündeme gelecek. Ses getiren moda şovlarına imza atan Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar-kış dijital defilesinin çekimlerini nisan ayında Salda Gölü'nde gerçekleştirecek.

50 MANKEN YER ALACAK

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, bilinçsiz su tüketimine ve su kaynaklarının korunmasına da vurgu yapacak bir konsept hazırladıklarını söyledi. Eraslan, "Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan Salda'dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Aynı zamanda NASA'nın Mars operasyonuyla gündeme gelen Salda Gölü'nün tanıtımı amacıyla görüntüleri 50 ülke televizyonlarında yayınlayacağız" dedi. Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde toplam 50 manken görev yapacak. Koreografisini Yasin Soy'un yapacağı defilede Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu da yer alacak.

Ön onay alındı

Defilede mankenlerin kum üzerinde mi, yoksa özel bir platformda mı yürüyeceğine henüz karar verilmedi. Defile için ön onay alındı, ancak detaylar yetkililerin gözetiminde şekillenecek. Çekim alanı çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak hazırlanacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Susuzluğa dikkat çekmek için Salda'da yürüyecekler - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 08:56:31. #1.15#
title