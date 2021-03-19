Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu
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Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

19.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:54
Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

Susurluk'ta avukatlık yapan İsmail Kavşut (60) bu akşam evinde ölü olarak bulundu.

Susurluk'ta avukatlık yapan İsmail Kavşut (60) bu akşam evinde ölü olarak bulundu.

Susurluk'ta avukatlık yapan İsmail Kavşut'tan sabah saatlerinden beri haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde kontrol için evine gitti. Eve gittiklerinde kendisine ulaşılamaması üzerine eve giren yakınları, acı tablo ile karşı karşıya kaldı.

Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Acil 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, 60 yaşındaki avukatın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından İsmail Kavşut'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Avukat İsmail Kavşut 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazada kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yapmıştı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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