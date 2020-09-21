Susurluk'da bir ev alevlere teslim oldu
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Susurluk'da bir ev alevlere teslim oldu

Susurluk'da bir ev alevlere teslim oldu Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gece yarısı çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

21.09.2020 02:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 02:17

Susurluk'da bir ev alevlere teslim oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gece yarısı çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Asmalıdere Kırsal Mahallesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Gece yarısı çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Evde yaşayan Mehmet Boz ve Sevim Boz yangından yara almadan kurtarılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Susurluk'da bir ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

IHA Editörü - TAŞKIN SARICA
TAŞKIN SARICA
IHA Editörü
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