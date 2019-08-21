Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sıtkı Yıldırım yönetimindeki 33 HC 114 plakalı otomobil, D-100 karayolu Bostancık köy yolu mevkisinde, Safa Coşkun idaresindeki 20 ACK 212 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan Yıldırım, Suşehri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.