Suşehri'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suşehri-Giresun yolunda seyreden Durbey Altun (41) yönetimindeki 28 DF 463 plakalı otomobil, Arapcıköyü yakınlarındaki alabalık tesisleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Mustafa Altun (17) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Altun, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.