Suşehri'nde Paintball Sahası Açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde paintball sahası düzenlenen törenle açıldı.

Suşehri'nin ilk paintball sahası Mustafa Bulut ve Kemal Aydın isimli iki genç tarafından D-100 karayolu üzerinde açıldı. İki dönümün üzerine yapılan 50 engelin bulunduğu paintball sahasının açılışını; İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Kemal Karakaya yaptı.

Gençlerin girişimi sonucu açılan sahanın İlçeye hayırlı olmasını temenni eden İlçe Kaymakamı Uzunoğlu,"Özellikle gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması için güzel bir düşünce. Gençlerimiz kahvehanelerde değil, hem spor amaçlı, hem de eğlenme amacıyla bu sahaya gelerek stres atabilirler. Böyle bir düşünceyi ilçemize kazandırdıklarından dolayı genç kardeşlerimi kutluyorum" dedi.

İlçe Belediye Başkanı Yüksel ise, Bölgede olmayan bir yeniliği ilçeye kazandırdıkları için Mustafa Bulut ve Kemal Aydın'a teşekkür ettiğini ifade ederek, "Burada turnuva maçları dahi düzenlenebilir. Spor alanında heyecanlı ve eğlenceli olan Paintball heyecanını Suşehri'ne getirdikleri için teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

Katılımcılar daha sonra Paintball silahlarıyla hedeflere atış yaptılar. - SİVAS