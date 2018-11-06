Suşehri'nde Ki Yangın Korkuttu

Suşehri'nde Ki Yangın Korkuttu

Sivas’ın Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Suşehri'nde Ki Yangın Korkuttu

Sivas'ın Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın geçtiğimiz gün Sivas'ın Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde bir kısmı samanlık olarak kullanılan evde meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Köy sakinlerinin el birliği ile müdahale etmesi ile yangın bitişikte bulunan evlene sıçramadan kontrol edildi. Ardından Suşehri Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarını tamamladı. Köyde paniğe neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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