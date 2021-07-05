Suşehri'nde Kemalpaşa Mahallesi mezarlığında çevre düzenleme çalışması sürüyor
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Suşehri'nde Kemalpaşa Mahallesi mezarlığında çevre düzenleme çalışması sürüyor

Suşehri'nde Kemalpaşa Mahallesi mezarlığında çevre düzenleme çalışması sürüyor
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri Kemalpaşa Mahallesi mezarlığında çevre düzenlemesi yapıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri Kemalpaşa Mahallesi mezarlığında çevre düzenlemesi yapıyor.

D-100 karayolu kenarında bulunan mezarlıkta başlatılan çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Mezarlık kapılarının yenilendiğini, taziye bölgesinin parke taşı döşeme işlemlerinin yapıldığını aktaran Yüksel, "Ebedi istirahat yerimiz olan mezarlıklarımıza 7 yıldır büyük önem veriyoruz. Gerek çevre düzenlemesi gerekse ağaçlandırma konularında büyük çalışmalara imza attık. Bu çalışmalar yeterli değil, daha eksiklerimiz var. Bunları da yapmaya devam ediyoruz. Kemalpaşa'da bulunan bu mezarlığımızın eksiklerini bayrama kadar tamamlayacağız." dedi.

Ayrıca mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların ana yoldan geçmelerinin tehlike oluşturmasından dolayı, ilgili kurumla yapılan üst geçit konusundaki yazışmaların olumlu sonuçlandığını dile getiren Yüksel, "Şuanda malzemeleri geldi. İnşallah kısa sürede montaj çalışmaları da yapılarak, üst geçidimiz de halkımızın hizmetine sunulacaktır." diye konuştu.

Suşehri'nde Kemalpaşa Mahallesi mezarlığında çevre düzenleme çalışması sürüyor
Suşehri'nde Kemalpaşa Mahallesi mezarlığında çevre düzenleme çalışması sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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