Suşehri'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
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Suşehri'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Suşehri'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye tarafından başlatılan çevre düzenleme ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye tarafından başlatılan çevre düzenleme ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu önünde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık YüksekoOkulu ve Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nun ilçe açısından çok önemli olduğunu belirten Yüksel, "Bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz yurdumuzun dört bir köşesinden geliyor. Burası bizim için dışa açılan kapımız. Bu nedenle bizler de okullarımıza ayrı önem veriyoruz. Geçen sezon ana yolarını asfaltlını yaptık. Şimdi kaldırım çalışmaları ile birlikte okulun çevresini düzenliyoruz." dedi.

Suşehri'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
Suşehri'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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