Suşehri'nde Besiciler Yeni Hayvan Pazarını Gezdi

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki besiciler, ilçeye yeni yapılan hayvan pazarını gezdi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in daveti üzerine yeni hayvan pazarını gezen besiciler, bölgede hayvancılığın da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüksel, burada yaptığı açıklamada, vadinin ruhsatlı tek hayvan pazarı hakkında besicilere bilgi verdi.



Şehir dışından gelen besicilerin de düşünülerek konaklama yerlerinin yapıldığını belirten Yüksel, "Pazar alanı içerisinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış yerleri ayrı ayrı kapalı olarak düşünüldü. Amacımız hayvan satıcılarına güzel bir mekan oluşturmaktadır." dedi.



Hayvan pazarının sadece Suşehri'ne hizmet vermeyeceğini anımsatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Merkezi konumda olan ilçemize bölgenin modern hayvan pazarını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvan pazarımız, Ordu'nun Mesudiye, Tokat'ın Reşadiye ve Niksar, Giresun'un Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinden gelen besicilerimize de hizmet verecektir. İnşallah besiciliğin de artırılması durumunda hayvan pazarımızın daha canlı olacağı kanaatindeyim. Bu konuda besicilerimizin de girişim yapmasını arzu ediyoruz."

Yüksel, hayvan pazarına modern mezbahane yapılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA