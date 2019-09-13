Suşehri Kaymakamlığından vatandaşlara aşure ikramı

13.09.2019 16:50

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kaymakamlık tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.



Balhatun Cami avlusunda düzenlenen aşure programına Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü katıldı.

Müslüman aleminin Muharrem ayını tebrik eden Sarı, "Bizler dini inançlarımıza sahip çıkan bir toplumuz. Bu inançlarımızdan biri olan aşure gününde ilçe halkımız ile birlikte olmak, yıllar önce başlatmış olduğumuz aşure günü etkinliğini geleneksel hale getirmek amacıyla bu etkinliği tertip etmiş bulunmaktayız." dedi.



Aşurenin birçok gıdanın bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlı olduğunu kaydeden Sarı, "Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Bu vesile ile aşure dağıtımımıza destek olan 6 sivil toplum kuruluşuna teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA