Susamam klibinde oynayan Mirac, tepki çeken sosyal medya mesajını kaldırdı

07.09.2019 17:15

Türkiye'de ilk gün büyük ilgi gören Şanışer'in 15 dakikalık klibinde #sokak bölümünü seslendiren şarkıcı Mirac, Ttwitter hesabından yaptığı 'HDP ve Fetö bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından rahatsızlık duyuyorum' mesajına gelen tepkiler sonrası mesajı sildi.



Mirac söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim" dedi. Euronews.com'da Görüntüle