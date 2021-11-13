Susam ve şumra ile harmanlanan Hatay lezzeti Külçe

HATAY (İHA) - Birbirinden farklı yemekleri ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da susam ve şumra (rezene) ile hazırlanan Külçe, damaklarda bıraktığı lezzetiyle vatandaşlardan tam not alıyor.

Yöresel yemekler arasında bulunan Külçe, Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'da taş fırınlarda Hataylı ustalarca hazırlanıyor. Taş fırında siyah tepsilerde hazırlanan Külçe'ye tat veren en önemli iki baharat ise küncü ve şumra. Külçe hamurunu mermerin üzerinde açan ustalar, üzerine ilave ettikleri susamlarla döndürerek bu özel yöresel lezzeti hazırlıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı içerisinde bulunan fırında üretim yapan Fırıncı Ustası Habip Altınöz, Hatay'a özgü bir simit çeşidi olan külçenin hazırlanışının oldukça zahmetli olduğunu ifade etti. Altınöz, "Külçemiz yağla, baharatla ve susamla harmanlanarak mermerin üzerinde yapılıyor. Daha sonra kara tepsilere dizilerek kabarmasını bekliyoruz. Ardından taş fırınımızda hızlı ateşte pişiriyoruz. Külçe sabah kahvaltıların müthiş bir yemeği haline geliyor. Külçe içerisinde siyah, beyaz küncü, Antakya'nın baharatı olan şumra ve yağla harmanlanıp mermerin üzerinde el il döndürülerek hazırlanır. Bu lezzeti Antakya'nın başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Çünkü bu odun ateşinde pişiyor. Siyah kara tepsilere teker teker dizilip teker teker harmanlanıyor. Tanesini 1 buçuk liradan satıyoruz. Kilo olarak ta 20 liradan satıyoruz" dedi.

Aktarcılık yapan Yusuf Altok ise "Külçe'nin önemli baharatı olan rezeneye biz aynı zamanda şumra diyoruz. Bunun yanında yerli susamımızı da katarak külçe yapıyoruz. Külçe Hatay'ımızın olmazsa olmazıdır. Bu baharat Hatay'ın Tarihi Uzun Çarşısı içerisinde tüm baharatçılarda bulabilirsiniz. Şumra külçenin direği. Kilo ile satışını yapıyoruz. Şumra baharatının kilosu 50 lira, susam ise 40 liradan satıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY