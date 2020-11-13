Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii'nde 28 yıldan sonra ilk defa cuma namazı kılındı.

İşgal edilen topraklarını Ermenistan'ı dize getirerek geri almayı başaran Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.

ÖNCE EZAN, SONRA NAMAZ

Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.

8 KASIM'DA KURTARILDI

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov