Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
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Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

13.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:33

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii'nde 28 yıldan sonra ilk defa cuma namazı kılındı.

İşgal edilen topraklarını Ermenistan'ı dize getirerek geri almayı başaran Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

ÖNCE EZAN, SONRA NAMAZ

Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

8 KASIM'DA KURTARILDI

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları (3)
DOLARLA İŞİMİZ YOK: camide çok doluymuş maaşallah:)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FARUK: ALLAHINIZA KURBAN YİĞİTLER
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
KİM HAKLI: Allahu ekber Allahın yardımı er geç gelir sabretmek gerek 28 yıl sonra işte bu
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
500
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