Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Karabacak Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Yunus Emre Karabacak kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında ve nereli? Yunus Emre Karabacak gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 gönüllüler takımı fragmanı yayınlanması ile Yunus Emre Karabacak kimdir sorusuaraştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında her sezonu ayrı bir ilgiyle ve heyecanla takip edilen Survivor yarışmasında bu sezon Yunus Emre Karabacak gönüllüler takımında yer alıyor. 9 Ocak'ta başlayacak Survivor 2021 kadrosunda yer alan Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Türkiye gönüllüler takımı yarışmacısı Yunus Emre Karabacak hakkındaki merak edilenler haberimizde.

SURVIVOR YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girmiş.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

YUNUS EMRE KARABACAK INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Başarılı isim Instagram hesabını yunusemrekarabacakkk kullanıcı adıyla kullanıyor. An itibariyle 1.500 takipçisi bulunuyor.