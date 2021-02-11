Survivor yeni yarışmacısı Yiğit kimdir? Yiğit Oruçoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor'a yeni yarışmacılar dahil oluyor. Yeni yarışmacılardan birisi ise Yiğit vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Survivor yeni yarışmacı Yiğit Oruçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Yiğit Oruçoğlu hakkında bilgiler haberimizde.

Survivor'a yeni yedek yarışmacılar katılmaya devam ediyor. Bu yarışmacılardan birisi de Yiğit Oruçoğlu. Peki, Yiğit Oruçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

SURVİVOR 11 ŞUBAT PERŞEMBE YENİ YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 11 Şubat günü 3 yeni yedek yarışmacı oyuna dahil oldu. Yeni yedek yarışmacılar Öykü, Yiğit ve Berkay oldu.

SURVİVOR YENİ YEDEK YARIŞMACISI YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

Yeni yedek yarışmacılardan birisi Yiğit Oruçoğlu'dur.

Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul doğumludur. Anne tarafından Trabzon ve baba tarafından Erzincanlı olan Yiğit Oruçoğlu Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumaktadır. Yiğit Oruçoğlu 14 yaşına kadar yüzme ve sonrasında 5 sene kadar basketbol ile ilgilenmiştir. Aktif şekilde spor yapan Yiğit Oruçoğlu Survivor 2021 için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

YİĞİT ORUÇOĞLU İNSTAGRAM ADRESİ NE?

İnstagram hesabına @yigitorucoglu adresinden ulaşabilirsiniz.