Survivor yeni yarışmacısı Öykü kimdir? Öykü Bulut nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor'a yeni yarışmacılar dahil oluyor. Yeni yarışmacılardan birisi ise Öykü vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Survivor yeni yarışmacı Öykü kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Öykü hakkında bilgiler haberimizde.

Survivor'a yeni yedek yarışmacılar katılmaya devam ediyor. Bu yarışmacılardan birisi de Öykü. Peki, Öykü Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

SURVİVOR 11 ŞUBAT PERŞEMBE YENİ YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 11 Şubat günü 3 yeni yedek yarışmacı oyuna dahil oldu. Yeni yedek yarışmacılar Öykü, Yiğit ve Berkay oldu.

SURVİVOR YENİ YEDEK YARIŞMACISI ÖYKÜ BULUT KİMDİR?

Yeni yedek yarışmacılardan birisi Öykü'dür. Öykü Bulut, 2008 yılında Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında derece elde etmiştir. Ek olarak 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Miss Turkey yarışmasına katılmıştır. Öykü Bulut Survivor 2021'de Gönüllüler takımı adına yarışacaktır.

Öykü Bulut evli ve 3 yaşında bir oğlu vardır. İzmir'de yaşayan Öykü Bulut iyi derecede yüzme bilmektedir.

ÖYKÜ BULUT İNSTAGRAM ADRESİ NE?

İnstagram hesabına @oykubulut1 adresinden ulaşabilirsiniz.