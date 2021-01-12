Survivor yeni bölüm izle! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim diskalifiye edildi?
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Survivor yeni bölüm izle! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim diskalifiye edildi?

12.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:11
Survivor yeni bölüm izle! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim diskalifiye edildi?

2021 Survivor ünlüler- gönüllüler takımları olarak başladı. Survivor yeni bölüm izle! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim diskalifiye edildi?

Survivor'ın ilk bölümü 9 Ocak 2021 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölüm izle! Survivor ilk eleme adayıkim oldu? Survivor'da kim diskalifiye edildi?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı Sena olmuştu. Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Hanzade 5 oy alırken Dora 6 oy aldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.

SURVIVOR'DA KİM DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Survivor 3. yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğinin işaretini verdi. Akıllara rahatsızlık geçiren Cemal Hünal gelse de önceki oyunda ayağından sakatlanan Reşat'ın yarışmaya devam edememe durumu olduğu belirtildi. Acun Ilıcalı'nın "Survivor'a devam edemeyebilirsin" sözleri de konseyde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Sakatlığı önümüzdeki günlerde doktorlar tarafından değerlendirilecek Reşat'ın, yarışmaya devam edip edemeyeceği açıklanacak.

SURVİVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER TAKIMI KİMLERDİR?

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Sena Özdemir

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

İlayda Şeker

Ayşe Yüksel

Uğurtan Dora

SURVIVOR YENİ BÖLÜM İZLE!

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