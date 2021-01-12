Survivor yeni bölüm izle! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim diskalifiye edildi?
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler takımları olarak başladı. Survivor yeni bölüm izle! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim diskalifiye edildi?
Survivor'ın ilk bölümü 9 Ocak 2021 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölüm izle! Survivor ilk eleme adayıkim oldu? Survivor'da kim diskalifiye edildi?
SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı Sena olmuştu. Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Hanzade 5 oy alırken Dora 6 oy aldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.
SURVIVOR'DA KİM DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Survivor 3. yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğinin işaretini verdi. Akıllara rahatsızlık geçiren Cemal Hünal gelse de önceki oyunda ayağından sakatlanan Reşat'ın yarışmaya devam edememe durumu olduğu belirtildi. Acun Ilıcalı'nın "Survivor'a devam edemeyebilirsin" sözleri de konseyde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Sakatlığı önümüzdeki günlerde doktorlar tarafından değerlendirilecek Reşat'ın, yarışmaya devam edip edemeyeceği açıklanacak.
SURVİVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER TAKIMI KİMLERDİR?
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Sena Özdemir
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora