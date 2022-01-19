Survivor yedekler 2022: Survivor yedek yarışmacılar kimler? Survivor yedek kadro kimler var? Survivor yedekler ne zaman gelecek?
Survivor yedek yarışmacılar kimler? sorusu Acun Ilıcalı'nın yedek kadronun yakında katılacağını açıklaması üzerine gündem oldu. TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Acun Medya'nın yapımcılığını yaptığı Survivor yarışma programı bu sezon All Star kadrosu ile seyircisinin karşısına çıktı. Peki, Survivor yedekler 2022: Survivor yedek yarışmacılar kimler? Survivor yedek kadro kimler var? Survivor yedekler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Survivor yedekler 2022 kimlerdir? TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Acun Medya'nın yapımcılığını yaptığı Survivor yarışma programı bu sezon All Star kadrosu ile seyircisinin karşısına çıktı. Peki, Survivor yedekler 2022: Survivor yedek yarışmacılar kimler? Survivor yedek kadro kimler var? Survivor yedekler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Survivor'da All Star kadrosuna Acun Ilıcalı yedek kadronun katılacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, yedeklerin 4 kişi olduğunu ve birinin Nisa olduğunu açıkladı. Diğer 3 ismi ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi. Survivor yede yarışmacıların isimleri açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
Acun Ilıcalı yedeklerin ilerleyen günlerde katılacağını açıkladı.
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Gizem Kerimoğlu
Yağmur Banda