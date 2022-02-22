Survivor Yasin ve Hikmet kavga mı ediyor, diskalifiye mi olacaklar? 22 Şubat Survivor All Star Yasin ve Hikmet kavga ve tartışma görüntüleri yayınland

Yasin ve Hikmet kavga mı etti? Yasin ve Hikmet elenecek mi? Yasin ve Hikmet diskalifiye mi olacak? Survivor Yasin kimdir? Survivor Hikmet kimdir?

SURVİVOR 2022 YASİN VE HİKMET KAVGA MI EDİYOR, DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 2022 bugünkü ada konseyinin bitiminde Yasin ve Hikmet'in kavga ettiği görüldü. Bugün yapılan ada konseyinde Hikmet ve Yasin arasında tartışma yaşandı. Ada konseyi bittikten sonra Yasin ve Hikmet birbiriyle atışmaya başladı. Ardından kavga çıktı. Yaşanan tartışmanın görüntülerinin tamamı TV'de yayınlanmadı. Fakat bir kısmı TV'de ekranlara gelecek. Tüm görüntülere Exxen TV'den ulaşabilirsiniz.

YASİN VE HİKMET YAYINLANMAYAN GÖRÜNTÜLER

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olan Tuğsuz, İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılması ile sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler, kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decathlon branşına yönlendirildi.

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