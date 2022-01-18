Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor sorusu her sezon olduğu gibi Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu sezon All Star kadrosu ile izleyicileriyle buluşan Survivor 2022'de izleyiciler Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022? Survivor yarışmacıları para alıyor mu? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Survivor yarışmacılar para alıyor mu? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor.Bu sezon All Star kadrosu ile izleyicileriyle buluşan Survivor 2022'de izleyiciler Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022? Survivor yarışmacıları para alıyor mu? Survivor yarışmacılar para alıyor mu? sorularını araştırıyor. Bu sezon henüz Survivor yarışmacıların ne kadar kazandığı belli olmadı. Ancak geçen sezon TV100'de yer alan bir haberde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği rakamlar belli olmuştu. İşte detaylar...

SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?

Bu sezon henüz Survivor yarışmacıların ne kadar kazandığı belli olmadı. Ancak geçen sezon TV100'de yer alan bir haberde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara ödediği rakamlar belli olmuştu.

Haberde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddia edilmişti.

Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Hayrettin 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL ve Barış Özbek'in 8 bin TL aldığı iddia edilmişti.

2021 senesinin yanı sıra Survivor 2020 yarışmacılarının da kazandığı ücretler ortaya çıkmıştı. Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacılarından Mert Öcal'ın haftalık 5.000 TL, Aycan Yanaç'ın 6.500 TL, Barış Murat Yağcı'nın 10.000 TL, Ersin Korkut'un 12.500 TL ve Yasin Obuz'un 5.000 TL aldığı ileri sürüldü.

Gönüllüler takımı yarışmacılarından Cemal Can Seven 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL haftalık ücret aldıkları ortaya çıktı.

Survivor All Star 2022 yarışmacıları ile ilgili bilgi olduğu takdirde haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.

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