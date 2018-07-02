Survivor Yarışmacıları Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan El Ele Görüntülendi
Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülendi.
Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu. Instagram'da Kamera Arkası sayfasının dün ortaya attığı Birsen ve Nihat aşkı doğru çıktı. İkili bugün ilk kez el ele görüntülendi.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Yarışmanın bitmesinin ardından ekip arkadaşlarıyla tatil yapan ikili, takipçileri tarafından ele ele görüntülendi. İkilinin ilk fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı.
"AHMET KURAL MI NİHAT DOĞAN MI?"
Survivor ikincisi Nagihan Karadere'nin dün Nihat Doğan'ın Birsen'e olan bakışları Instagram hesabından paylaşarak Ahmet Kural mı Nihat Doğan mı?" yazması akıllara ikilinin aşk yaşadığı iddialarını getirmişti.
SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYORLAR
Bir süredir sık sık yan yana gelen ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikili, yakın zaman önce aşk yaşamaya başladı.
İşte Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz'ün sosyal medya paylaşımları...
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Ne malum belkide dengidirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nihat bu güne kadar benim gördüğüm en bilgili en ve akıllı insan ona laf yetiştiremessiniz kim ne derse desin ben seviyorum kendisini Insallah mutlu olurlar.Cevap Yaz 3 13 Yayından KaldırJHDGG: Beşik Kertmesi Dizisinde bir ifade vardı ya onu diyecem sana. ''HADDE LEN''Yayından Kaldır...: Tmm sen seviyorsan mutlu olular1 Yayından Kaldır
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Insani insan olduğu için seviyorum da nihati hic bi turlu sevemiyorum yaaaaa :)Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır