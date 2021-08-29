Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan son dönemdeki itiraflarıyla dikkat çekiyor. Youtube kanalı için bir araya gelen ikili, yarışmada Twerk yaptıklarını ancak yayınlanmadığını itiraf etti.

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Çalışkan Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nu konuk etti. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir itirafta bulundu.

"AH RTÜK! HİÇBİRİ YAYINLANMAMIŞ"

Aleyna Çalışkan'ın adada yaşadıklarını anlatırken "Twerk yaptık Türk kanalında yayınlanmamış. Yunan'da yayınlanmış" dedi. Bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ise "Ah RTÜK! Hiçbiri yayınlanmamış" yorumunda bulundu.

Survivor'un olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

YARIŞMA SONRASI İTİRAFLARIYLA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin alkol olduğunu açıklamıştı.

Survivor'un olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK
Survivor'un olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK
Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (3)
COVİD 19: Bunlar kim ya paralı solcırsmı ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MASAL PEREST HANIM : Iyiki görmemisiz sizin ahlakliginizi!
Cevap Yaz 8 29 Yayından Kaldır
ÖMERER : İnsanları ahlaksızlıkla suçlamadan önce herkes kendine baksın, yobaz çağ dışı zihniyetinizi kendinize saklayın
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Erol Bulut Mame Thiam Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 16:08:35. #1.15#

title