Survivor'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönüllüler takımı erkekleri birbirine giriyor - Haberler Magazin
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Survivor'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönüllüler takımı erkekleri birbirine giriyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Survivor All Star'ın bu akşam ekrana gelecek olan 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ödül oyunu için mücadele edildiği esnada gönüllüler takımı yarışmacılarından Yunus Emre, Berkan ve Ogeday birbirine giriyor. Hikmet, ikilinin üstüne yürüyen Yunus Emre'yi sakinleştirmeye çalışırken de tepki görüyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Her bölümde olayların ve tartışmaların eksik olmadığı yarışmada bu sefer de gönüllüler takımında ortalık karışıyor. Survivor'un bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde ödül oyunu için mücadele eden gönüllüler takımında tansiyon yükseliyor.

YUNUS EMRE, OGEDAY'IN ÜZERİNE YÜRÜYOR

Oyun esnasında Yunus Emre, takım arkadaşları Berkan ve Ogeday'a sert tepki gösteriyor. Berkan ve Ogeday ise Yunus Emre'yi sakin olması ve bağırmaması konusunda uyarıyor. Ancak sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre, "Sen ne ayaksın? Bu duvarı aşamıyorum anlıyor musun?" diye bağırıp üzerlerine yürüyor.

Survivor'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönüllüler takımı erkekleri birbirine giriyor

HİKMET'E DE TEPKİ GÖSTERİYOR

Arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışan Hikmet ise Yunus Emre'i sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre, kendisini sakinleştirmeye çalışan Hikmet'e de bağırıyor.

Survivor'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönüllüler takımı erkekleri birbirine giriyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Survivor, Tv8, Magazin, Haber

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