Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan 'Anlat Bakalım' yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.
Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan 'Anlat Bakalım' yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.
ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyuna katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor gibi görünüyor.
ACUN ILICALI'NIN PAYLAŞIMI MERAKLANDIRDI
Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.
İŞTE ÜNLÜLER TAKIMI
Sercan-Burak Yılmaz
Yunus Emre-Bülent Serttaş
Aycan-Emre Belözoğlu
Elif-Murat Dalkılıç
İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Barış- Cedi Osman
Nisa-Enis Arıkan
Cemal Can-Ezgi Mola
Berkan-Gupse Özay
Yasin-Hadise
Ardahan-Sarp Apak
Evrim-Yılmaz Morgül