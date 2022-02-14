2022 Survivor All Star yeni kurallar ile sezona başladı. Survivor yarışmasının yeni kuralı sürgün adası, eleme adaylarının gittiği bir yerdir. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star sürgün adasına kim gitti soruları gündeme geldi. Survivor kim elendi ve sürgün adasına kim gitti seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star kim elendi soruları ve sürgün adasına kim gitti merak ediliyor. Peki, Survivor sürgün adasına kim gitti? 13 Şubat 2022 Survivor kim elendi? 2022 Survivor kim elendi? Survivor sürgün adasına kim gitti? TV8'de yayınlanan Survivor sürgün adasına kim gitti ve kim elendi soruları merak ediliyor. Survivor sürgün adasına kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

2022 Survivor All Star yeni kurallar ile sezona başladı. Survivor yarışmasının yeni kuralı sürgün adası, eleme adaylarının gittiği bir yerdir. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star sürgün adasına kim gitti soruları gündeme geldi. Survivor kim elendi ve sürgün adasına kim gitti seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor son bölümde kim elendi merak ediliyor. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, oylama sonucunda Evrim'i sürgün adasına göndermiştir.

Gönüllüler takımı oylama sonuçları :

Evrim : 6

Hikmet : 5

Atakan : 1

Anıl : 1

Yasin : 2

Ezgi : 1

2022 SURVİVOR BU AKŞAM KİM ELENDİ?

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13 Şubat tarihinde TV8'de yayınlanan Survivor da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayını çıkardı. Survivor'da sürgün adasına giden isim belli olacak.

Hikmet : 6

Yasin : 1

Ezgi : 2

Atakan : 6

Atakan ve Hikmet eşit oy aldığı için kurallar gereği açık oylama yapılacaktır. Gönüllüler takımında yapılan açık oylama sonucunda Atakan sürgün adasına gönderilmiştir.

Hikmet : 5

Atakan : 8

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da sürgün adasına giden isim Gönüllülerden oldu. Yapılan oylama sonucunda Atakan sürgün adasına giderek ikinci eleme adayı oldu.

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