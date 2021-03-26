Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
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Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti

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Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in sunucusu Murat Ceylan, Pınar Tartan ile aşk yaşamaya başladı. Çekimler için Dominik'te olan Ceylan, Instagram hesabından sevgilisinin doğum gününü kutlayarak aşkını ilan etti.

Geçtiğimiz yıl Lera Marchuk'dan ayrılan Survivor sunucusu Murat Ceylan, gönlünü 24 yaşındaki Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'a kaptırdı. Survivor 2021'in çekimlerinden dolayı Dominik'te olan Ceylan'ın ilişkisini ilan ettiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisinin doğum gününü kutlamak için onu öptüğü aşk dolu bir pozu paylaşan Ceylan, "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu ekledi.

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı

PINAR TARTAN KİMDİR?

Pınar Tartan, 26 Mart 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Manken ve model kimliğinin yanı sıra eğitim hayatını da başarıyla devam ettiren Pınar Tartan, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaktadır.

Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti

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