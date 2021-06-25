Survivor SMS atma numarası kaç? Survivor'a nasıl SMS atılır?

Survivor'da finalistlere SMS atmak isteyenler Survivor SMS atma numarası kaç ve Survivor'a nasıl SMS atılır gibi konuları araştırdı. İşte, detaylar…

Uzun bir maraton sonrası final aşamasına gelen Survivor'da izleyiciler destekledikleri yarışmacıya SMS atmak istiyor. Bunun için Survivor SMS atma numarası kaç? Survivor'a nasıl SMS atılır gibi konuları araştırıyor.

SURVİVOR SMS ATMA NUMARASI KAÇ?

Survivor 2021 yarışmacılarına oy vermek için yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.

SURVİVOR'A NASIL SMS ATILIR?

Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.