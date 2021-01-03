Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı!
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Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı!

03.01.2021 21:48 | Son Güncelleme: 03.01.2021 21:52
Survivor Sena Özdemir kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Sena Özdemir Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? Sena Özdemir gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosunun açıklanmasının ardından Sena Özdemir'in kim olduğu, izleyiciler tarafından merak edilen ve araştırılan sorgulamalar arasında yer almaya başladı. Sena Özdemir, Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarının iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Sena Özdemir kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."

SENA ÖZDEMİR INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Başarılı isim Instagram hesabını senasuozdemirim kullanıcı adıyla kullanıyor.

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