Survivor Sena kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Survivor Sena hakkında detaylar...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Survivor Sena kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Survivor Sena hakkında detaylar...

12.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:30
Survivor Sena kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Survivor Sena hakkında detaylar...

TV8'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yarışması Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Gönüllüler takımında yarışan Sena Özdemir araştırılıyor. Survivor Sena kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Survivor Sena hakkında detaylar...

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları belli oldu. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Survivor Sena kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Survivor Sena hakkında detaylar...

SURİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 19 yaşındaki Sena Özdemir'in babası Balıkesirli annesi ise Bulgaristan göçmeni. Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi'nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından beri atletizm yapıyor. 100-200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.

Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ömer Bayram Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kongre Facebook Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor Sena kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Survivor Sena hakkında detaylar... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 00:30:27. #1.14#
title