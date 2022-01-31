Survivor Sema ve Seda neden ayrı takımdalar? Neden aynı takımda değiller? Survivor Sema ve Seda küs mü, neden ayrı takımdalar? Survivor Sema neden Ünlüler takımında, Seda neden Gönüllüler takımında? Neden aynı takımda değil?

SURVİVOR SEDA VE SEMA KÜS MÜ, NEDEN FARKLI TAKIMDALAR?

Survivor Seda ve Sema ikiz kardeştir. Fakat Survivor'da farklı takımlarda olmasından dolayı bazı izleyiciler 'Survivor Sema ve Seda küs mü?' sorusunun cevabını araştırıyor. İkili küs değildir. Farklı takımlarda olmasının sebebi ise önceden katıldıkları Survivor'da o takımda yer almalarıdır. Yani Sema önceden Survivor 2017 'ye katılmıştı ve burada Ünlüler takımında yer alıyor. Haliyle bu yılki Survivor 2022'de de Ünlüler takımında bulunmuş oldu. Diğer taraftan Survivor Seda yarışmaya 2019 yılında katılmıştı. Orada da Gönüllüler takımında bulunuyordu. İşte bu yüzden ikili farklı takımlarda yer almaktadır.

SURVİVOR SEDA AYDEMİR KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı, "Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2018 yarışmacısıdır vegeçmiş yıllarda heptatlon branşında gösterdiği performans ile biliniyor. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışmmıştır. 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 56.62sn'lik derecesiyle 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2005 yılında evlenip 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.

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