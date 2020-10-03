Survivor şampiyonu Atakan Arslan, spor programıyla ekrana dönüyor
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Survivor şampiyonu Atakan Arslan, spor programıyla ekrana dönüyor

03.10.2020 08:35 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:40

Survivor'da şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyuran sporcu Atakan Arslan, Teve2 ekranlarda program yapmaya başlayacak. Sevenlerine müjdeli haberi veren milli sporcu, programında ünlü sporcuları ağırlayacak.

Yıllar önce Survivor'da şampiyon olarak adını duyuran milli sporcu Atakan Arslan, önceki gün oğlu Leon Aslan Arslan ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de oğlunu oyun salonuna götürüp vakit geçiren Arslan, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

SPOR ÜZERİNE PROGRAM YAPACAK

Arslan, "Yakında Teve2'de spor üzerine bir program yapacağım. Bugün tanıtımımız yayınladı, önümüzdeki günlerde de ünlü sporcuları konuk alıp sporseverler için bilgi verici bir program ile izleyicimizle buluşacağız" diye konuştu.

Survivor şampiyonu Atakan Arslan, spor programıyla ekrana dönüyor
Survivor şampiyonu Atakan Arslan, spor programıyla ekrana dönüyor

Kaynak: Snob Magazin

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