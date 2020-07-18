Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, aylardır uzayan sakallarını keserek yeni halini "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım" notuyla takipçileriyle paylaştı. Cemal Can'ın paylaşımına kısa sürede 1 milyonun beğeni ve binlerce yorum geldi.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de şampiyon olan ünlü sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, aylardır uzayan sakallarını keserek yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"HEP HAYALİNİ KURDUĞUM AYNANIN KARŞISINDAYIM"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran 2020 yılının Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu. Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. biraz konuşmamız gerekiyor." notunu düştü.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın söz konusu paylaşımı ise büyük ilgi gördü. Paylaşıma 1 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.