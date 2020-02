Survivor şampiyonları kimler? Survivor ne zaman başladı? Survivor nedir?

01.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:11

Dünyada ve ülkemizde yayınlanan Survivor özel formatı ile her yıl Türk ilzeyici ile buluşuyor. Birbirinden ünlü ibisimedir katıldığı ve farklı formatları ile özel yarışmalın yapıldığı Survivor Şubat 20202de de ekranda olacak. Peki Survivor şampiyonları kimler? Survivor ne zaman başladı?

SURVİVOR NEDİR?

Survivorilk bölüm yayın tarihi: 22 Mart 2005

Survivor programın tasarlayıcısı: Charlie Parsons

Survivor sezon sayısı: 13

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLADI?

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'nin uzun süreli polisiye dram dizisi Arka Sokaklar'da rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsep değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı All Star Şampiyonu olmuştur.

SURVİVOR ŞAMPİYONLARI

2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera/ Uğur Pektaş

2006 Survivor Türkiye - Yunanistan/ Derya Durmuşlar

2007 Survivor Aslanlar - Kanaryalar/ Taner Özdeş

2010 Survivor Kızlar - Erkekler/ Merve Oflaz

2011 Survivor Ünlüler-Gönüllüler/ Derya Büyükuncu

2012 Nihat Altınkaya

2013 Hilmi Cem İntepe

2014 Turabi Çamkıran

2015 Survivor All Star

2016 Survivor Ünlüler-Gönüllüler/ Çağan Atakan Arslan

2017 Ogeday Girişken

2018 Adem Kılıççı

2019 Survivor Türkiye-Yunanistan/ Yusuf Karakaya