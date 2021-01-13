Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Survivor Reşat nereli, instagram adresi ne, mesleği ne?
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Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Survivor Reşat nereli, instagram adresi ne, mesleği ne?

13.01.2021 19:18 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:22
Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Survivor Reşat nereli, instagram adresi ne, mesleği ne?

Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında? Survivor Reşat, Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer aldı. Yarışmadaki iddialı sözleriyle dikkat çeken Survivor Reşat'ın kim olduğu araştırılıyor. İşte Survivor Reşat Hacıahmetoğlu hakkında bilgiler... Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında? Survivor Reşat nereli, instagram adresi ne?

Reşat Hacıahmetoğlu, Survivor 2021'in merak edilen isimlerinden biri. Trabzon Of'tan yarışmaya katılan Survivor Reşat, sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınıyor. 1990 doğumlu olan yarışmacı, 'Irmağa gidiyorum' diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaşmıştı.

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınan Reşat Hacıahmetoğlu'nun Instagram takipçi sayısı 598 bindir. 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of'ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi'nden mezun oldu.

Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.

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