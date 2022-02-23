Survivor Ogeday nerede, neden yok? 23 Şubat Survivor Ogeday Girişken İletişim oyununda neden yok, sakatlandı mı? Ogeday rahatsızlandı mı?

Ogeday sakatlandı mı? Ogeday yarışta neden yok? İletişim oyununda Ögeday niye yok? Ögeday rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR OGEDAY NEREDE, NEDEN YOK?

Survivor All Star 23 Şubat İletişim oyununda Ögeday rahatsızlığından dolayı yarışta yer almadı. Ogeday bugünkü oyunda Gönüllüler takımında bulunmuyor.

SURVİVOR OGEDAY KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday grek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı. Hatta bir ara liderlik yaptığını bile söyleyebiliriz. Yaşının küçük olmasına rağmen birçok kişiden daha çok olgun davranışlarda bulunan Ogeday iki kez bireysel dokunulmazlık oyununda da birinci olarak dokunulmazlık kolyesini taktı. Oyunlarda mutlaka oynatılan Ogeday genellikle parkurlardaki başarısından sonra en çok kardeşine armağan ediyor.

1992 yılında doğan ve büyüyen Ogeday Girişken üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi' nde tamamladıktan sonra Fenerbahçe spor kulübünün kürek sporunda kürek takımında yer alarak milli olmayı da başarmıştır. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda bizleri en güzel şekilde temsil ederek milli takımı adına oldukça mücadele verdi. ve yarışmayı 8. sırada tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı.

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