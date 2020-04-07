Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor şiş kebap ödülünü kim kazandı? 6 Nisan akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor şiş kebap ödüllü, ödül oyunu ile izleyicileri ekrana bağladı. Gergin anların da yaşandığı bölümde izleyiciler Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor şiş kebap ödülünü kim kazandı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

Birleşme partisine bir hafta kala yemek ödülü için bir araya gelen Ünlüler ve Gönüller takımı kıyasıya mücadele etti. Gerilimin yüksek olduğu bölümde izleyiciler Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor şiş kebap ödülünü kim kazandı sorularını merak etti. Peki, 6 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yemek ödülünü kazanmak için kum sahada mücadele eden takımlardan kazanan Gönüllüler oldu. Sahaya Berkan, Ezgi, Elif'ten eksik çıkan Ünlüler, Gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kaybettiler. Neredeyse bir aydır ödül oyunu kazanamayan Gönüllüler takımı ise şiş kebabın tadını çıkardı.

6 NİSAN SURVİVOR'DA NE OLDU?

Şiş kebap ödülünü kazanmak için iki takımın yarışmacıları ikişer kişi olarak yarıştı. Oyun esnasında sinirleri iyice gerilen Sercan ve Ersin arasında gerilim yaşandı. Ünlülerden Sercan'ın saha kenarından kendini eleştirmesi üzerine Ersin "Ne yapayım takla mı atayım?" diye sert bir şekilde cevap verdi.

Survivor'da ödül oyunu sırasında Mert, saha dışında yorum yapan takım arkadaşı Ersin'i "Mert hadi falan yapıyorsun. Yapma!" diyerek uyardı. Ersin ise buna karşılık Mert'e "Niye sürekli geriliyorsun?" diyerek tepki gösterdi.