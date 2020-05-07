Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı

6 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve Anneler Günü oyunu ödül oyunu heyecanı yaşandı. Heyecan dolu anların yaşandığı gece sonrası Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı merak edildi.