Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı
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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı
07.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:01

6 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve Anneler Günü oyunu ödül oyunu heyecanı yaşandı. Heyecan dolu anların yaşandığı gece sonrası Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı merak edildi.

İzleyicileri her akşam ekrana bağlayan Survivor 2020 dün akşam yayınlanan bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı? İşte 6 Mayıs Çarşamba survvor'da yaşananlar!

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyununda Ersin ve Yasin finalde karşı karşıya geldi. Sembol oyununun kazananı Ersin oldu.

Sembol oyunu kadınlar finalinde Nisa ve Aycan karşı karşıya geldi. Final oyunun sembolu kazanan isim Nisa kazandı.

İki sembolde gönüllüler takımı tarafından alındığı için bayrak yarışı yapılmadı. Dağ evi ödülünü de gönüllüler takımı kazandı.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da Anneler Günü'nde annelerine tek taş pırlata armağan edebilmek için ödül oyunu oynadılar. Kıyasıya süren oyun 5'te sona erdi. 4-4 eşitliğe gelen oyunda kazananı bayrak yarışı belirledi.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor tek taş yüzük oyununu Anneler Günü ödülünü kim kazandı? Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı

Ödül oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu.

Gönüllüler: 5

Ünlüler: 4

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