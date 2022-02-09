2022 Survivor All Star yarışması heyecanla devam ediyor. Ödüllülerin büyük, yarışyaların kıyasıya geçtiği Survivor yarışması, sevenleri tarafından ödül oyununu kimin kazandığı araştırılıyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı ve 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirci tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da yayınlanıyor. Mücadelenin ve heyecanın doruklarına taşıyan Survivor'da kim kazandı ve Survivor hangi takım kazandı merak konusu oldu.Survivor baklavayı kim kazandı? Survivor ödül oyunu kim kazandı? 2022 Survivor hangi takım kazandı? Survivor 9 Şubat ödül oyunu kim kazandı? Survivor ödül oyunu kim kazandı? 2022 Survivor hangi takım kazandı? Survivor 9 Şubat ödül oyunu kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor baklavayı kim kazandı merak konusu oldu. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım baklava yiyecekti. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir mücadele ettiler. Son oyunu Ardahan ve Bora'nın oynadığı oyunda Ardahan kazandı. Survivor ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Survivor baklavayı Gönüllüler takımı kazandı.

2022 SURVİVOR HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kim kazandı ve 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirci tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da yayınlanıyor. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım baklava yiyecekti. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir mücadele ettiler. Son oyunu Ardahan ve Bora'nın oynadığı oyunda Ardahan kazandı. Survivor ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Survivor baklavayı Gönüllüler takımı kazandı. Son oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştır.

SURVİVOR 9 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

9 Şubat tarihinde yayınlanacak yeni bölümde Survivor'da kazanan belli değildir. Survivor bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacaktır.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor All Star yarışması son bölümde yine gergin anlar yaşandı. Büyük mücadele ardından ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Survivor baklava ödülünü afiyetle yiyen Gönüllüler takımı, oyun sırasında gergin anlar yaşadılar. Hikmet ve Yunus Emre'nin tartışması sonucunda Murat Ceylan'ın sert uyarısı dikkat çekti.

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