Survivor Merve sakatlandı mı? 13 Nisan Survivor İletişim oyununda Merve sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir?

Survivor yeni fragmanında Merve'nin sakatlandığı görülüyor. Bunun üzerine Merve sakatlık mı geçirdi, oyunlarda oynamaya devam edecek mi, son durumu nasıl? merak edildi. Peki Merve sakanlandı mı? Survivor Merve kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?