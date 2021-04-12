Survivor Merve sakatlandı mı? 13 Nisan Survivor İletişim oyununda Merve sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir?
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Survivor Merve sakatlandı mı? 13 Nisan Survivor İletişim oyununda Merve sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Survivor Merve sakatlandı mı? 13 Nisan Survivor İletişim oyununda Merve sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir?

Survivor yeni fragmanında Merve'nin sakatlandığı görülüyor. Bunun üzerine Merve sakatlık mı geçirdi, oyunlarda oynamaya devam edecek mi, son durumu nasıl? merak edildi. Peki Merve sakanlandı mı? Survivor Merve kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 13 Nisan günü yayınlanacak olan İletişim oyununda Merve Aydın'ın sakatlandığı görülmektedir. Survivor Merve'nin son durumu merak edildi.

SURVİVOR MERVE SAKATLANDI MI?

Survivor yarın (13 Nisan Salı) günü yayınlanacak olan İletişim oyununda Merve Aydın sakatlık geçiriyor. Merve geçirdiği sakatlıktan sonra hemen hastaneye kaldırılıyor. Takım arkadaşlarını korkutan Merve'nin son durumu yarınki yeni bölümde netlik kazanacak.

Survivor Merve sakatlandı mı? Survivor İletişim oyununda Merve sakatlık mı geçirdi? Son durumu nedir?

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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