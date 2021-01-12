Survivor Merve kimdir, kaç yaşında? Milli basketbolcu Merve Aydın nereli, ne iş yapıyor?

Survivor kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcudur. Merve Aydın'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte oyun kurucu pozisyonunda oynayan Survivor Merve hakkında merak edilenler