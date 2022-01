Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor Merve Aydın Instagram hesabı nedir?

Survivor Merve Aydın kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Orta mesafe koşan Türk atlet Merve Aydın 800 m. açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katıldı. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra 3. oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu. 2018 yılında ise Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu. Aydın, bu evliliğinden bir erkek bebek dünyaya getirdi.

