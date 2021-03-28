Survivor melis evli mi? Melis sezer kimdir?

TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışma programının yarışmacıları merak edilmeye devam ediyor. Survivor Melis evli mi? Melis Sezer kimdir? Survivor Melis Sezer evli mi? Melis Sezer kaç yaşında? Melis Sezer nereli? Melis Sezer boyu kaç? Melis Sezer sevgilisi kim? Melis Sezer instagramı ne?

Kadrosuyla göz dolduran Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışma programında bir çok ünlü oyuncu ve sporcular bulunuyor. Dikkat çeken sporculardan biri de Melis Sezer, teniscidir. Peki, Survivor Melis evli mi? Melis Sezer kimdir? Survivor Melis Sezer evli mi? Melis Sezer kaç yaşında? Melis Sezer nereli? Melis Sezer boyu kaç? Melis Sezer sevgilisi kim? Melis Sezer instagramı ne? İşte detaylar…

MELİS SEZER KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Melis Sezer 2 Haziran 1993 yılında İzmir'de doğdu. Enka Spor Salonu'nda oyuncu olan Melis Sezer Türk milli tenisçidir. 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na katılarak ana tabloda yer almaya hak kazanan Melis Sezer, ilk Türk tenisçi oldu.

SURVİVOR MELİS EVLİ Mİ? SURVİVOR MELİS SEZER EVLİ Mİ?

Survivor Melis Sezer, henüz evlenmedi.

MELİS SEZER BOYU KAÇ?

Melis Sezer boyu, 1.68'dir.

MELİS SEZER İNSTAGRAMI NE?

Survivor yarışmacısı Melis Sezer instagram adresi 'melissezer__'dir.