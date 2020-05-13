Survivor macerası biten Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan'dan destek!
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Survivor macerası biten Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan'dan destek!

Dün akşam gerçekleşen konsey sonrasında Survivor'a veda eden Ersin Korkut, yaşadığı bir sakatlık nedeniyle yarışmadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Survivor'a veda eden Korkut'a, usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan destek geldi

13.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:42

Dominik'te bulunduğu süre zarfında büyük beğeni toplayan ve yarışmanın da renkli yüzlerinden olan Ersin Korkut bu süre zarfında çok sevdiği köpeği Mes'i de kaybetti.

Ölüm haberinin kendisinden gizlenmesi nedeniyle veda konuşmasında çok duygusal anlar yaşanırken Korkut'un adaya veda etmesiyle ilgili bir paylaşım da Yılmaz Erdoğan'dan geldi.

"GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONUSUN"

Ersin Korkut'u milyonların tanımasını sağlayan ve onu Survivor boyunca da yakından takip eden Yılmaz Erdoğan Instagram hesabı üzerinden Korkut'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına da şu notu düştü: "Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin Şampiyonusun"

Survivor macerası biten Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan'dan destek!
Kaynak: Snob Magazin

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