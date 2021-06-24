Survivor kırmızı takım oyuncuları! Survivor ünlüler 2021 kadrosu!
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Survivor kırmızı takım oyuncuları! Survivor ünlüler 2021 kadrosu!

Survivor kırmızı takım oyuncuları! Survivor ünlüler 2021 kadrosu!
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Survivor 2021 ünlüler yarışmacıları! Survivor 2021 gönüllüler yarışmacıları! Sancakay Ilım Morgül! Survivor Emin! Survivor Aleyna! Survivor Poyraz! Survivor 2021 kadrosu! Survivor ünlüler 2021 kadrosu! Survivor 2021 gönüllüler kadrosu! Sancakay Ilım Morgül

YArı final heyecanı sürerken yüzleşme sırasında tüm Survivor 2021 yarışmacılarını görmüş olduk. Survivor 2021 kadrosu! Survivor ünlüler 2021 kadrosu! Survivor 2021 gönüllüler kadrosu! Sancakay Ilım Morgül

SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI

Barış Özbek

Batuhan Karacakaya

Cemal Hünal

Çağrı Atakan,

Hayrettin

İsmail Balaban,

Melis Sezer,

Meryem Kasap,

Öykü Çelik,

Merve Aydın,

İlayda Şeker,

Bahar Seviş,

Baran Köse,

Çağman Çatay,

SURVIVOR 2021 GÖNÜLLÜLER

Sancakay Ilım Morgül,

Yiğit Poyraz,

Steven Salam,

Uğurtan Dora,

Sena Özdemir,

Ayşe Yüksel,

Yunus Emre Karabacak,

Aleyna Kalaycıoğlu,

Hanzade Ofluoğlu,

Emin Günenç,

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,

Berkay,

Doğan Keser,

Duygu Serap Salman

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