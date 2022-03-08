Survivor kim elendi? Bu hafta eleme adayları kim? 8 Mart Salı Survivor'da kim elendi? (GERGİN ANLAR)

Survivor'da kim elendi? Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor All Star, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyi yapılırken Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Mart bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor bu hafta kim elendi merak edildi. İşte yanıtı...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Dün akşam haftanın ilk eleme adayı belirlendi. İlk eleme adayı Yasin oldu.

Bugün diğer eleme adayı belirlenecek.

Survivor'da kimin eleneceği henüz netlik kazanmadı...

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